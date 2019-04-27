» مهاجم الأهلي يعلن قراره النهائي بشأن الانتقال للزمالك

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أعلن عمر السومة، مهاجم أهلي جدة السعودي والمنتخب السوري، قراره النهائي بشأن الرحيل عن فريقه الحالي والانتقال الزمالك أو العين الإماراتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانتقل السومة إلى النادي الأهلي، في صيف عام 2014، قادمًا من صفوف القادسية الكويتي، حيث حطم العديد من الأرقام القياسية منذ ذلك الوقت، كما توج هدافًا لمسابقة الدوري في 3 سنوات متتالية.

وأخبر السومة، وكيل أعماله عبدالله الجاسم، برفض جميع العروض التي تلقاها من أندية وكان اخرهم الزمالك المصرى والعين الاماراتى، للانتقال إلى أحدهم في الموسم المقبل.

وكان الزمالك تقدم بعرض لشراء اللاعب الدولى السورى او علي سبيل الاعارة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية من نادى أهلى جدة وقابل العرض برفض قبل ان يفتح الزمالك في الايام القليلة الماضية خط مفاوضات جديدة مع وكيل أعماله ولكن اللاعب السورى الدولى تمسك بالبقاء بناديه السعودى.

وشدد المهاجم السوري الكبير، على أنه يفضل الاستمرار مع نادي أهلي جدة حتى نهاية عقده في 2022.

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