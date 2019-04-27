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نائب: زيارة السيسي لبكين تنعش السياحة الصينية في مصر

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النائب عمرو صدقى
النائب عمرو صدقى

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لجنة السياحة

أكد النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، على أهمية الفيديو الذي نشرته قناة الصين الناطقة باللغة العربية "CGTNARABIC " والتي تكشفت فيها ثمار تنفيذ مبادرة الحزام والطريق، وأفضل 10 مقاصد سياحية هي الأكثر شعبية لدى الصينيين في عام 2018، حيث جاء هرم خوفو ضمن القائمة المفضلة لدى السياح الصينيين.

وقال "صدقي"، في بيان له، أن نشر القناة الصينية لهذا الفيديو تزامنا مع الزيارة المهمة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين، سيكون له أثاره الإيجابية لتشجيع جذب السياحة الصينية لمصر، مشيرًا إلى أن الفيديو أكد أن هرم خوفو أحد عجائب الدنيا السبع، وأصبحت مصر الوجهة المفضلة للسائحين الصينيين الذين سافروا إلى إفريقيا، مؤكدا أن زيارات الرئيس السيسى لمختلف دول العالم كان في مقدمة الأسباب التي جعلت السياحة العالمية تتوافد إلى مصر.


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