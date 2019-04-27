  • السبت 27 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر05:17 م
بحث متقدم
الدكتور شوقي علام

مفتى الجمهورية: تنظيم النسل لا يجيز الإجهاض

الصورة المنشورة

حل لغز أول صورة لـ "سي آي إيه" على إنستجرام

وزير التعليم

لطلاب أولى ثانوي.. نماذج استرشادية للتقويم في جميع المواد

بوتين

بوتين يلمح إلى شن "هجوم شامل" على إدلب

السترات الصفراء

فرنسا.. مواجهات بين الشرطة و"السترات الصفراء"

احتجاجات السودان

مئات السودانيين يعتصمون أمام مصفاة للنفط بالخرطوم ‎

الملك عبدالله ونتنياهو

الأردن يعلن "اللاءات الثلاثة" بشأن صفقة القرن

السائح السعودي

فندق بسريلانكا يرفض استقبال سعودي: لأنك مسلم

عمال مصريون فى الكويت

خبر حزين للمصرين في الكويت.. تصفية 5792 عاملًا

قطر والإمارات تتفقان على إنهاء الصراع الليبي

مفاجأة.. قطر تتراجع وتسحب قرارها ضد الإمارات

بوتين يلمح إلى شن "هجوم شامل" على إدلب

عرب وعالم

بوتين
بوتين

وكالات

أخبار متعلقة
#

مطربة مصرية شهيرة تظهر على قناة قطرية .. ومطالبات باعتذارها

#

إيدي كوهين مهاجمًا داعية إماراتي: البخاري خط أحمر

#

مصطفى قمر: الشناوي هاجمني بسبب الفتاة التي حضرته معه لمنزلي

#

رد ناري من "أمير مرتضى" على تصريحات "عبد الحفيظ" عن الزمالك

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه لا يستبعد شن هجوم شامل على المتشددين في محافظة إدلب السورية من جانب القوات السورية مدعومة بقوة جوية روسية، لكنه أشار إلى أن مثل هذا الخيار لن يكون عمليا في الوقت الحالي.

وروسيا هي أحد أقوى حلفاء الحكومة السورية، وأبرمت مع تركيا اتفاقا في سبتمبر بإقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب بشمال غرب سوريا تكون خالية من كل أنواع الأسلحة الثقيلة ومن المقاتلين المتشددين.

وساهم الاتفاق في تجنب هجوم للقوات الحكومية على المنطقة التي تمثل آخر معقل رئيسي لمعارضي الرئيس بشار الأسد.

وتشكو موسكو منذ إبرام الاتفاق من تصاعد العنف في المنطقة وقالت إن متشددين ينتمون لجبهة النصرة يسيطرون على أنحاء واسعة منها.

وقال بوتين، الذي كان يتحدث في بكين، إن موسكو ودمشق ستواصلان الحرب على الإرهاب وإن القصف يطول من يحاول الخروج من إدلب من المتشددين، وهو أمر قال إنه يحدث من آن لآخر.

لكنه أضاف أن وجود مدنيين في أجزاء من إدلب يعني أن الوقت لم يحن بعد لشن عمليات عسكرية شاملة.

وقال ”لا أستبعده (شن هجوم شامل) لكننا وأصدقاءنا السوريين لا نحبذ ذلك الآن نظرا لهذا العنصر الإنساني“.

وتحرص موسكو على مساعدة الأسد على استعادة أراضي سوريا بما في ذلك إدلب، لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يرفض شن هجوم بدعم روسي في منطقة تتاخم حدود بلاده.

وتخشى تركيا من احتمال تدفق لاجئين من إدلب في حالة شن عمل عسكري وتريد كذلك الاحتفاظ بنفوذها هناك.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (10)

محمود سلطان

النظام الكروي ثلاثي القطبية

فراج إسماعيل

وصيته لبلاده

د. هشام الحمامي

رحيل النخبة.. واجب الوقت!

د. حسام عقل

تحويل القبلة مظهر تميز الشخصية المسلمة

د. عبد الآخر حماد

"أمان يا للالي"

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» «شاموسكا» يقترب من تدريب الهلال السعودي
» مهاجم الأهلي يعلن قراره النهائي بشأن الانتقال للزمالك
» 20 لاعبًا في قائمة الزمالك لمواجهة النجم الساحلي
» النظام السوري يخرق "خفض التوتر" ويقتل طفلا
» قضايا الدولة تنعش الخزانة العامة بمبلغ 6 مليون و888 ألف جنيه
» تعرف على أسرار فيفى عبده وعلاقتها بـ" موشي ديان"
» العثور على أشلاء سيدة داخل حقيبة بالطالبية
» الإسكان تزف خبرًا سارًا لأهالي المنيا الجديدة
» «النجم الساحلى» يختتم تدريباته استعدادًا للزمالك
» مؤتمر صحفى لـ "جروس" للحديث عن مباراة النجم
» امرأة من جهنم.. تقتل زوجها لتفوز بأحضان عشيقها

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • مغرب

    06:36 م

  • فجر

    03:50

  • شروق

    05:19

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:36

  • عشاء

    20:06

من الى
الدكتور شنودة وليم لبيب
باعة بجوار مستشفى الجلاء
متسولون
خالد الجندي بالشنب
السجون