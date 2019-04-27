» 20 لاعبًا في قائمة الزمالك لمواجهة النجم الساحلي

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المصريون

الزمالك

جنش

عماد السيد

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، قائمة الفريق لمواجهة النجم الساحلي، والتي ستقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في ذهاب الدور قبل النهائي للكونفدرالية الأفريقية.

وضمت قائمة الزمالك 20 لاعبا هم:

في حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش - عماد السيد

في خط الدفاع : محمد عبد السلام - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود حمدي "الونش" - حمدي النقاز - بهاء مجدي - عبد الله جمعه

في خط الوسط : طارق حامد - محمود عبد العزيز - احمد سيد زيزو - محمد عنتر - يوسف اوباما - محمود عبد المنعم "كهربا " - ايمن حفني - ابراهيم حسن - محمد ابراهيم

في خط الهجوم : حميد احداد - عمر السعيد


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