لطلاب أولى ثانوي.. نماذج استرشادية للتقويم في جميع المواد

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التعليم

نماذج.

أولى ثانوي

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة أمثلة لنماذج استرشادية خاصة بنظام التقويم للصف الأول الثانوي في جميع المواد، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن أسلوب التحضير (المذاكرة) الأمثل يتلخص في محاولة فهم الموضوع جيداً عن طريق الكتاب المدرسي وكذلك المحتوى الإضافي الموجود على منصة إدارة التعلم على بنك المعرفة المصري.

وطالب شوقي الطلاب بأن يلاحظوا أن هذا النوع من الامتحانات يستهدف «قياس مستويات فهم نواتج التعلم، ولا يعتمد على نماذج الأسئلة القديمة التي كانت، في مجملها، تقيس مهارات الحفظ وتوجد إجابتها في الكتاب». وأعرب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تمنياته لجميع الطلاب بالنجاح والتفوق بإذن الله.


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