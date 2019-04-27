فرنسا.. مواجهات بين الشرطة و"السترات الصفراء"

27 أبريل 2019 - 04:35 م

اندلعت مواجهات بين ?الشرطة الفرنسية? ومتظاهري "السترات الصفراء" في مدينة ستراسبورج، بعد عودة المتظاهرين إلى الشارع الفرنسي.

وفى وقت سابق، ناشد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، محتجى"السترات الصفراء" لعدم جنوح الاحتجاجات القائمة إلى العنف والاقتداء بالسودانيين، وشدد على ضرورة أنّ يعي الجميع درس أنّ مؤسسات الدولة ملك للشعب.

وقال ماكرون، فى خطاب له، "انظروا إلى الثورة السودانية وسلميتها، والتي شارك فيها الآلاف من المعتصمين، لكن لم نر عنفا أو ممارسات غير أخلاقية".