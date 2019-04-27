فندق بسريلانكا يرفض استقبال سعودي: لأنك مسلم

27 أبريل 2019 - 04:13 م

روى سائح سعودي، تفاصيل إلغاء فندق في سريلانكا حجزه، وبعد التفجيرات التي حدثت وإرسال الفندق رسالة له مفادها: “لن نستقبلك لأنك مسلم”.

ووفقاً ل “سبق” قال “عبدالله الرسي” إنه حجز الفندق منذ شهر قبل السفر، وسدد القيمة كعادته في السفر وإعداده المسبق، وقبل السفر بأيام أرسل له الفندق رسالة تلغي الحجز بسبب أنه مسلم.

وأوضح الشاب السعودي أن تفاعل مواقع التواصل الاجتماعي اضطرت موقع بوكينغ للتدخل وأرسل للرسي رسالة على الإيميل الخاص مؤكدين أنهم يتابعون الموضوع ويرفضون ما يسمونه التمييز، وأنهم إذا ثبت ذلك سيتم حذف الفندق من قائمتهم.

وقال الرسي إن ذلك لن يكفيني، مؤكدًا أنه للآن لا يوجد رد فعل من جانب بوكينغ ضد الفندق، وأنا لن أصمت؛ فديني ووطني يستحقان مني الدفاع عنهما.

وشهدت سريلانكا تفجيرات إرهابية عنيفة منذ أيام، استهدفت كنائس وفنادق، ما أدى إلى مقتل ما يقرب من 300 ضحية وإصابة المئات.



