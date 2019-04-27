  • السبت 27 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر05:19 م
بحث متقدم
الدكتور شوقي علام

مفتى الجمهورية: تنظيم النسل لا يجيز الإجهاض

الصورة المنشورة

حل لغز أول صورة لـ "سي آي إيه" على إنستجرام

وزير التعليم

لطلاب أولى ثانوي.. نماذج استرشادية للتقويم في جميع المواد

بوتين

بوتين يلمح إلى شن "هجوم شامل" على إدلب

السترات الصفراء

فرنسا.. مواجهات بين الشرطة و"السترات الصفراء"

احتجاجات السودان

مئات السودانيين يعتصمون أمام مصفاة للنفط بالخرطوم ‎

الملك عبدالله ونتنياهو

الأردن يعلن "اللاءات الثلاثة" بشأن صفقة القرن

السائح السعودي

فندق بسريلانكا يرفض استقبال سعودي: لأنك مسلم

عمال مصريون فى الكويت

خبر حزين للمصرين في الكويت.. تصفية 5792 عاملًا

قطر والإمارات تتفقان على إنهاء الصراع الليبي

مفاجأة.. قطر تتراجع وتسحب قرارها ضد الإمارات

"المجلس الانتقالى" يرد.. حقيقة وقف نفط جنوب السودان

عرب وعالم

المجلس العسكري السوداني
المجلس العسكري السوداني

وكالات

أخبار متعلقة
#

"العسكري السوداني": بدء سداد الديون الخارجية

#

المجلس العسكري بالسودان: جهودنا متواصلة للتعامل مع الوضع

#

السودان.. أعضاء المجلس العسكري الانتقالي يؤدون اليمين الدستورية

#

"العسكري السوداني" يؤجل الإعلان عن أعضائه

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم السبت، أن صادرات البترول من دولة جنوب السودان تنساب بصورة طبيعية عبر الأراضي السودانية.

ونفى الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق ركن شمس الدين كباشي، في بيان، ما تداولته بعض وسائل الإعلام، بشأن توقف صادرات بترول الجنوب عبر الأراضي السودانية، وذلك وفقا لموقع قناة "العربية".

وتنتج دولة جنوب السودان حاليا نحو 135 ألف برميل نفط يوميا، ويجري شحن نفط جنوب السودان إلى الأسواق العالمية عبر خط أنابيب يمتد داخل أراضي السودان، وتصدر هذه الكميات إلى الأسواق العالمية عبر ميناء بورسودان المطل على البحر الأحمر.

ويشهد السودان حاليا، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، إثر حراك شعبي، وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (10)

محمود سلطان

النظام الكروي ثلاثي القطبية

فراج إسماعيل

وصيته لبلاده

د. هشام الحمامي

رحيل النخبة.. واجب الوقت!

د. حسام عقل

تحويل القبلة مظهر تميز الشخصية المسلمة

د. عبد الآخر حماد

"أمان يا للالي"

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» «طولان» يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة النجوم
» «شاموسكا» يقترب من تدريب الهلال السعودي
» مهاجم الأهلي يعلن قراره النهائي بشأن الانتقال للزمالك
» 20 لاعبًا في قائمة الزمالك لمواجهة النجم الساحلي
» النظام السوري يخرق "خفض التوتر" ويقتل طفلا
» قضايا الدولة تنعش الخزانة العامة بمبلغ 6 مليون و888 ألف جنيه
» تعرف على أسرار فيفى عبده وعلاقتها بـ" موشي ديان"
» العثور على أشلاء سيدة داخل حقيبة بالطالبية
» الإسكان تزف خبرًا سارًا لأهالي المنيا الجديدة
» «النجم الساحلى» يختتم تدريباته استعدادًا للزمالك
» مؤتمر صحفى لـ "جروس" للحديث عن مباراة النجم

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • مغرب

    06:36 م

  • فجر

    03:50

  • شروق

    05:19

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:36

  • عشاء

    20:06

من الى
الدكتور شنودة وليم لبيب
باعة بجوار مستشفى الجلاء
متسولون
خالد الجندي بالشنب
السجون