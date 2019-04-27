قرار جديد من "الأوقاف" بشأن مكبرات الأذان

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عمرو محمد_متابعات

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مصر

الجمعة

الأوقاف

الصوت

أصدرت وزارة الأوقاف بيان لها أكدت خلاله بضرورة قصر مكبرات الصوت على الأذان وخطبة الجمعة فقط، وعلى قدر الحاجة ودون مبالغة في استخدام هذه المكبرات، مشيرة إلى أن ما يتصل بالدروس العلمية والندوات وصلاة القيام فيقتصر ذلك على السماعات الداخلية داخل المسجد فقط، وعلى قدر الحاجة أيضا دون مبالغة داخل المسجد.

وقالت الوزارة، في بيان لها أمس، السبت، أنه في حال احتياج بعض المساجد الكبرى كمسجد عمرو بن العاص بالقاهرة في الأيام الأخيرة من رمضان نتيجة كثرة المصلين خارج المسجد إلى استخدام المكبرات الخارجية فلا بد من الحصول على تصريح مسبق كتابي من رئيس القطاع الديني بالوزارة وختمه بخاتم الوزارة، وتعليق التصريح في مكان بارز بالمسجد.

وحذرات الوزارة من مخالفات هذه التعليمات، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة تجاه من يخالف ذلك، مطالبة جميع العاملين بالوزارة كل فيما يخصه الالتزام بالتنفيذ، على أن تقوم قيادات الأوقاف بمتابعة التنفيذ، واتخاذ اللازم تجاه من يخالف التعليمات.

وقالت مصادر مطلعة لجريدة "الشروق" أن القرار جاء لتوفير كافة سبل الراحة وعدم الازعاج للمواطنين وبخاصة طلاب المدارس والجامعات وأبناء الثانوية العامة خلال فترة الامتحانات.


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