الصناعة والعقارات ..محور نقاش نصر ووزير المالية الكويتى

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الكويت

وزارة الاستثمار

سحر نصر

اجتمعت الدكتورة سحر نصر،  وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع الدكتور نايف فلاح، وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للاستثمار بالكويت ومحافظ دولة الكويت في كل المؤسسات المالية العربية، وذلك على هامش اجتماعات مؤسسات التمويل العربية المقامة بالكويت، بحضور الدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشارى الوزيرة، معتز يكن، مستشار أول الوزيرة، غدير حجازى، مساعدة الوزيرة، وخالد عياد، معاون الوزيرة.

واتفق الجانبان  فى بيان للوزارة ، على العمل على زيادة الاستثمارات المشتركة بين مصر والكويت، وتشجيع رجال الاعمال في البلدين على ضخ استثمارات جديدة، ودعوة المستثمرين في الكويت إلى زيارة مصر للاطلاع على فرص الاستثمار الواعدة بها، حيث تبلغ الاستثمارات الكويتية في مصر حاليا نحو 4.7 مليار دولار في ظل وجود 1302 شركة في مجالات الصناعة والمالية والعقارات والسياحة والخدمات والزراعة.

وعرضت الوزيرة، الفرص الاستثمارية التي تتضمنها الخريطة الاستثمارية في مصر خاصة في المشروعات القومية الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومحور قناة السويس والعلمين الجديدة، مشيرة إلى أنه يتم وضع منظومة من أجل زيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص، وقيام القطاع الخاص بضخ استثمارات جديدة.

وأكدت «نصر» أن مصر تشهد تطورات إيجابية في صالح المستثمرين، حيث عالجت الاصلاحات التشريعية مثل قانون الاستثمار والتأجير التمويلى والتخصيم وتعديلات قانونى الشركات ورأس المال المعوقات التي كانت تعترض الاستثمارات الأجنبية من خلال حزمة من الحوافز بهدف القضاء على البيروقراطية في الإجراءات والتراخيص، مشيرة إلى أن هناك حوافز ضريبية تصل إلى 50% من التكلفة الاستثمارية خاصة في المناطق الأكثر احتياجا للاستثمار مثل الصعيد وسيناء.


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