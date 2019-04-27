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حسب الله: منتدى الحزام والطريق تنمية صناعية وأمنية لمصر

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النائب صلاح حسب الله القيادي ائتلاف دعم مصر
النائب صلاح حسب الله القيادي ائتلاف دعم مصر

متابعات حنان حمدتو

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الرئيس يشارك في منتدى "الحزام والطريق"

الصين

صلاح حسب الله

مجلس انلواب

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب  ، أن وجود مصر في منتدى "الحزام والطريق"   المنعقد بالصين من شأنه أن يدفع مصر  إلى الطريق السليم من أجل تحقيق التنمية في رقعة واسعة بالمنطقتين العربية والأفريقية.

وأشاد  حسب الله   في بيان اصدره اليوم، بالقضايا المهمة التي جاءت في كلمة الرئيس السيسي أمام منتدى الحزام والطريق.

وأوضح أن المبادرة الصينية خاصة بالتنمية في نحو 68 دولة وبالتالي من الضروري أن تكون مصر إحدى الدول المستفيدة من هذه المبادرة بما يتوافق مع مصالحها ويعود بالنفع على برامج التنمية في مصر والدول العربية ودول القارة السمراء إضافة إلى الأهمية القصوى لقناة السويس بالنسبة لمبادرة "الحزام والطريق" لتنمية التجارة والتبادل التجاري بين الدول خاصة أن الجميع على وعى وإدراك كاملين أن قناة السويس هي إحدى الممرات الرئيسيّة للتجارة الدولية وبالتالي سيكون هناك مناطق صناعية كثيرة في منطقة قناة السويس.

وأكد الدكتور صلاح حسب الله أن مصداقية الرئيس السيسي ورؤيته الثاقبة لعلاج المشكلات والأزمات التي تواجه بعض دول العالم بصفة عامة وداخل منطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة جعلت العالم كله يحترم ويقدر الدور المصري الرائد والمحوري والتاريخي والريادي تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والأفريقية والدولية.

وقال "حسب الله": إن المجتمع الدولى بأسره أصبح على قناعة تامة أنه لن يتم هزيمة ومواجهة ظاهرة الإرهاب إلا من خلال الأخذ بالرؤية الشاملة التي طرحها الرئيس السيسي أكثر من مرة أمام مختلف التجمعات والمنتديات والفاعليات العالمية بصفة عامة ومن على منبر الشعوب منبر الأمم المتحدة بصفة خاصة، مطالبا من المجتمع الدولى الإسراع في تنفيذ رؤية الرئيس السيسي بعد أن باتت ظاهرة الإرهاب تمثل خطرا داهما على الأمن والسلم الدوليين.

وكانت فعاليات الدورة الثانية لمنتدى "الحزام والطريق للتعاون الدولي"، قد انطلقت بالعاصمة الصينية بكين بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد كبير من زعماء ورؤساء حكومات دول العالم يشار إلى أن مبادرة "الحزام والطريق" الصينية تقوم على إحياء طريق الحرير الذي كان في القرن التاسع عشر يربط الصين بالعالم، ومن المتوقع أن تغطي هذه المبادرة أكثر من (68) دولة.


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