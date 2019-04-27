6 مسابقات نظمتها "الأوقاف" للشباب فى 2019

27 أبريل 2019 - 02:36 م

وفرت وزارة الأوقاف مجموعة من الوظائف القيادية والإدارية في عام 2019، وذلك في إطار الدفع بالقيادات الشابة في مفاصل العمل على مستوى الديوان العام أو الإدارات والمساجد.

1- من ضمن المسابقات التي أعلنت عنها وزارة الأوقاف، إجراء مسابقة الإيفاد للخارج الخاصة بالأئمة خلال شهـــر رمضـــان، حيث وضعت عددا من الشروط في المتقدم بتلك المسابقة أهمها أن لا يكون ارتكب أي مخالفة لتعليمات الوزارة، وتمت مجازاته عليها بأى نوع من أنواع الجزاء خلال السنتين الأخيرتين، والحصول على مرتبة ممتاز خلال السنتين الأخيرتين واجتياز جميع الاختبارات التحريرية والشفوية.

2- وفتحت الأوقاف باب التقديم في وظائف الإعلان التكميلي الخامس للمرحلة الثالثة، حيث تسعى الوزارة لسعد عجز الأئمة في المساجد.

3 - يشمل الإعلان ذوي الاحتياجات الخاصة من خريجي الكليات التالية: "أصول الدين، الدعوة الإسلامية، الدراسات الإسلامية والعربية بنين، الشريعة والقانون "بشعبتيها"، كلية القرآن الكريم، كلية اللغة العربية، كلية اللغات والترجمة قسم الدراسات الإسلامية "جميع اللغات"، كلية التربية جامعة الأزهر شعب: "الدراسات الإسلامية، واللغة العربية، واللغة الإنجليزية، واللغة الفرنسية" من دور مايو 2016 وحتى تاريخه.

وتضمن الإعلان خطباء المكافأة الذين نجحوا تحريريًّا وشفويًّا في اختبارات تحسين المستوى المالي لخطباء المكافأة خلال عام 2018م وحتى تاريخه من الذين لم يسبق لهم التقدم لمسابقة الأئمة 2016م أو الإعلانات المكملة لها.

ويضم الإعلان على الحاصلين على تقدير جيد تراكمي من دفعتي 2017، 2018م بشرط ألا يقل تقديره في القرآن الكريم عن جيد في أي سنة من السنوات الأربع، وجميع الحاصلين على تقدير جيد جدًا فصاعدًا من دفعتي 2017، 2018 م ولم يسبق لهم التقدم لمسابقة الأئمة 2016 م أو الإعلانات المكملة لها من خريجي الكليات المنصوص عليها.

ويشترط في المتقدم ألا يزيد سن المتقدم على أربعين عامًا عند تاريخ نشر الإعلان.

4 - وفتحت الأوقاف الباب لعدد من الوظائف منها فتح باب التقدم لشغل وظيفة مدير إدارة، رئيس قسم شئون القرآن الكريم، ورئيس قسم المساجد، ورئيس قسم الإرشاد الديني ندبا، بمديرية أوقاف بورسعيد، ووضعت عددا من الشروط على رأسها أن يكون المتقدم شاغلًا الدرجة الأولى (خدمات دينية) لمدير الإدارة، والدرجة الثانية (خدمات دينية) لرئيس قسم، وسليم الحواس، والحصول على تقدير ممتاز في آخر ثلاث سنوات.

5 - أعلنت الوزارة عن فتح باب التقدم لشغل وظيفة مدير إدارة الأضرحة والمدافن بالديوان العام، وذلك وفق الشروط الآتية، أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل أزهري عال مناسب، وعلى الدرجة الأولى بالمجموعة النوعية لوظائف الخدمات الدينية وقضاء مدة بينية في وظائف الدرجة الأدنى مباشرة لا تقل عن 6 سنوات.

6 - وفي سياق متصل طالب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هيئة الأوقاف بموافاته بأسماء ومستندات العاملين على بند المكافأة الذين مر على تعاقدهم 3 سنوات.

كما طالب الجهاز المركزي "الأوقاف" بسرعة موافاته باستمارات الصرف الخاصة بالمقترح تعيينهم، طبقا للنموذج "132 ع.ح"، بالإضافة إلى صورة من كارنيهات القيد بنقابة المحامين على أن تكون حديثة.