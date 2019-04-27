لماذا تستورد مصر مخلفات البلاستيك وهي الأكثر انتاجا له؟

27 أبريل 2019 - 02:33 م

بالرغم من أن مصر من أكثر الدول إنتاجا للفاقد من البلاستيك أو ما يطلق عليه " مخلفات البلاستيك"، إلا أنه جاري العمل حاليا علي استيراده من الخارج و إجراء التعديلات التشريعية الخاصة باستيراده.

تلقي المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد أبو المكارم مذكرة من المكتب التجارى في بروكسل يشير فيه إلى تكليف الإدارة العامة للتجارة بالمفوضية الأوروبية ببروكسل لمكتب استشاري، وذلك لتعديل قوائم النفايات في التشريع الأوروبي.

من جانبه، أكد محمود حجاج، المتحدث الاعلامي لمجموعة عمال مصر الصناعية أن أي مجال خاص بالصنعة سواء كان مجال استيراد او تصدير أو استيراد مخلفات وإعادة تدويرها سيكون له عائد في الاستثمار، ولا يوجد مشكلة طالما أنه سيحقق ربح مادي للبلاد.

وأضاف حجاج لـ" المصريون"،:" أن أهم ما يجب مراعاته لاستيراد هذه المخلفات والحرس عليه هو أن تكون مخلفات صديقة للبيئة ولا تؤثر علي الصحة".

خالف الرأي الخبير الاقتصادي خالد الشافعي الذي أكد أنه تقليل الاستيراد سيؤدي إلي توفير العملة التي نعاني من آثارها حاليا بسبب ارتفاع سعر الدولار، وكذلك زيادة الطاقة الانتاجية للمصانع.

وأضاف في تصريحاته لـ" المصريون" أن ابرز الايجابيات التي يجب علي المسئولين النظر اليها بعين الاعتبار هي زيادة حجم الانتاج وفتح افاق للمنتج محلي وتوفير فرص عمل للشباب من خلال زيادة القوي العاملة في مصر.

في سياق متصل طالب المجلس ، قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة بسرعة الرد على الشركة الاستشارية مع استيفاء النماذج المرسلة من الشركة، وذلك لتعديل قائمة النفايات بما يتوافق مع قرار وزير الصناعة والتجارة، الذي يسمح باستيراد كافة مخلفات البلاستيك مع إلغاء البند "55" من قائمة المخلفات الخطرة الملحقة بالقرار 165 لسنة 2002، وذلك برفع مخلفات البلاستيك من القائمة «A »، التي تحظر تصديره إلى مصر مع إضافته للقائمتين «b »، والتى تسمح بالتصدير إلى مصر بتطبيق اشتراطات الاستيراد حسب بلد الاستيراد.

وكان المكتب التجارى في بروكسل قد خاطب قطاع الاتفاقيات التجارية برغبة الاتحاد الأوروبى في التواصل مع الدول المهتمة بتعديل القوائم الخاصة بهم واستيفاء النموذج الخاص بموقف مصر تجاه استيراد مختلف أنواع النفايات.

وأكد المكتب أنه في حال تأخر رد الجانب المصرى وعدم استيفائه للنماذج ستقوم المفوضية الأوروبية بتعديل التشريع الخاص بتصدير النفايات من الاتحاد الأوروبى لسائر دول العالم دون إدراج التعديل الخاص بمصر.