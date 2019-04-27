  • السبت 27 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر05:20 م
بحث متقدم
الدكتور شوقي علام

مفتى الجمهورية: تنظيم النسل لا يجيز الإجهاض

الصورة المنشورة

حل لغز أول صورة لـ "سي آي إيه" على إنستجرام

وزير التعليم

لطلاب أولى ثانوي.. نماذج استرشادية للتقويم في جميع المواد

بوتين

بوتين يلمح إلى شن "هجوم شامل" على إدلب

السترات الصفراء

فرنسا.. مواجهات بين الشرطة و"السترات الصفراء"

احتجاجات السودان

مئات السودانيين يعتصمون أمام مصفاة للنفط بالخرطوم ‎

الملك عبدالله ونتنياهو

الأردن يعلن "اللاءات الثلاثة" بشأن صفقة القرن

السائح السعودي

فندق بسريلانكا يرفض استقبال سعودي: لأنك مسلم

عمال مصريون فى الكويت

خبر حزين للمصرين في الكويت.. تصفية 5792 عاملًا

قطر والإمارات تتفقان على إنهاء الصراع الليبي

مفاجأة.. قطر تتراجع وتسحب قرارها ضد الإمارات

لماذا تستورد مصر مخلفات البلاستيك وهي الأكثر انتاجا له؟

آخر الأخبار

مخلفات البلاستيك
مخلفات البلاستيك

أمينة عبد االعال

أخبار متعلقة
#

محمود الجندي يكشف سر قطع علاقته بـ"عادل إمام"

#

أول رد لـ"صلاح" على منتقديه بشأن أحداث محطة مصر

#

نجم مسرح مصر يدافع عن "صلاح" بعد الصورة التي سببت الأزمة

#

السفير المصري في كابول يقدم أوراق اعتماده لوزير الخارجية

الدولار

البيئة

مخلفات البلاستيك

بالرغم من أن مصر  من أكثر الدول إنتاجا للفاقد من البلاستيك أو ما يطلق عليه " مخلفات البلاستيك"، إلا أنه جاري العمل حاليا علي استيراده من الخارج و إجراء التعديلات التشريعية الخاصة باستيراده.

تلقي المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد أبو المكارم مذكرة من المكتب التجارى في بروكسل يشير فيه إلى تكليف الإدارة العامة للتجارة بالمفوضية الأوروبية ببروكسل لمكتب استشاري، وذلك لتعديل قوائم النفايات في التشريع الأوروبي.

من جانبه، أكد محمود حجاج، المتحدث الاعلامي لمجموعة عمال مصر الصناعية أن أي مجال خاص بالصنعة سواء كان مجال استيراد او تصدير أو استيراد مخلفات وإعادة تدويرها سيكون له عائد في الاستثمار، ولا يوجد مشكلة طالما أنه سيحقق ربح مادي للبلاد.

وأضاف حجاج لـ" المصريون"،:" أن أهم  ما يجب مراعاته لاستيراد هذه المخلفات والحرس عليه هو أن تكون مخلفات صديقة للبيئة ولا تؤثر علي الصحة".

خالف الرأي الخبير الاقتصادي خالد الشافعي الذي أكد أنه تقليل الاستيراد سيؤدي إلي توفير العملة التي نعاني من آثارها حاليا بسبب ارتفاع سعر الدولار، وكذلك زيادة الطاقة الانتاجية للمصانع.

وأضاف في تصريحاته لـ" المصريون" أن ابرز الايجابيات التي يجب علي المسئولين النظر اليها بعين الاعتبار هي زيادة حجم الانتاج وفتح افاق للمنتج محلي وتوفير فرص عمل للشباب من خلال زيادة القوي العاملة في مصر.

في سياق متصل طالب المجلس ، قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة بسرعة الرد على الشركة الاستشارية مع استيفاء النماذج المرسلة من الشركة، وذلك لتعديل قائمة النفايات بما يتوافق مع قرار وزير الصناعة والتجارة، الذي يسمح باستيراد كافة مخلفات البلاستيك مع إلغاء البند "55" من قائمة المخلفات الخطرة الملحقة بالقرار 165 لسنة 2002، وذلك برفع مخلفات البلاستيك من القائمة «A »، التي تحظر تصديره إلى مصر مع إضافته للقائمتين «b »، والتى تسمح بالتصدير إلى مصر بتطبيق اشتراطات الاستيراد حسب بلد الاستيراد.

وكان المكتب التجارى في بروكسل قد خاطب قطاع الاتفاقيات التجارية برغبة الاتحاد الأوروبى في التواصل مع الدول المهتمة بتعديل القوائم الخاصة بهم واستيفاء النموذج الخاص بموقف مصر تجاه استيراد مختلف أنواع النفايات.

وأكد المكتب أنه في حال تأخر رد الجانب المصرى وعدم استيفائه للنماذج ستقوم المفوضية الأوروبية بتعديل التشريع الخاص بتصدير النفايات من الاتحاد الأوروبى لسائر دول العالم دون إدراج التعديل الخاص بمصر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (10)

محمود سلطان

النظام الكروي ثلاثي القطبية

فراج إسماعيل

وصيته لبلاده

د. هشام الحمامي

رحيل النخبة.. واجب الوقت!

د. حسام عقل

تحويل القبلة مظهر تميز الشخصية المسلمة

د. عبد الآخر حماد

"أمان يا للالي"

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» «طولان» يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة النجوم
» «شاموسكا» يقترب من تدريب الهلال السعودي
» مهاجم الأهلي يعلن قراره النهائي بشأن الانتقال للزمالك
» 20 لاعبًا في قائمة الزمالك لمواجهة النجم الساحلي
» النظام السوري يخرق "خفض التوتر" ويقتل طفلا
» قضايا الدولة تنعش الخزانة العامة بمبلغ 6 مليون و888 ألف جنيه
» تعرف على أسرار فيفى عبده وعلاقتها بـ" موشي ديان"
» العثور على أشلاء سيدة داخل حقيبة بالطالبية
» الإسكان تزف خبرًا سارًا لأهالي المنيا الجديدة
» «النجم الساحلى» يختتم تدريباته استعدادًا للزمالك
» مؤتمر صحفى لـ "جروس" للحديث عن مباراة النجم

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • مغرب

    06:36 م

  • فجر

    03:50

  • شروق

    05:19

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:36

  • عشاء

    20:06

من الى
الدكتور شنودة وليم لبيب
باعة بجوار مستشفى الجلاء
متسولون
خالد الجندي بالشنب
السجون