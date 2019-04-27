  • السبت 27 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر03:08 م
بحث متقدم
صورة الخبر

موقع إنجليزي يشيد بمسلمي المنيا فى واقعة "مارجرجس"

الجندي الإسرائيلي

سوريا أعادت رفات الجندي الإسرائيلي .. مقابل هذا الشيء

محمد صلاح

"صلاح" يغزو الصحف الإنجليزية بثنائية هدرسفيلد

أرشيفية

معركة بقذائف صاروخية بسبب فتاة روسية

صورة الخبر

لهذه الأسباب.. الرئيس السيسي "محنك" سياسيًا

النائب العام

تفاصيل مثيرة عن مهندس عملية اغتيال النائب العام

قطط

عاصفة غضب عالمية .. دولة تقرر قتل مليوني قطة

كلوب وصلاح

أول تعليق لـ"كلوب" على أزمته مع "صلاح"

وزير القوي العاملة _محمد سعفان

القوى العاملة: شم النسيم إجازة للقطاع الخاص

ترامب

هجوم على ترامب.. يشبه واقعة بوش بالعراق

المشدد 6 سنوات للمتهمين بعرض أبناء شقيقتهم لتجار أعضاء بشرية

قضايا وحوادث

محاكمة عز
محاكمة عز

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

السجن 8 سنوات لرئيس مباحث حدائق القبة و4 أمناء شرطة

#

10 يونيو الحكم في طعن 309 متهمين بقضية أحداث مسجد الفتح

#

المشدد 10 سنوات لنائب رئيس بنك شهير بتهمة الاختلاس

#

ابن وشقيقته يقتلان والدهما لضبطهما فى وضع مخل

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة كل من محمود حسن، وشقيقه "علي حسن"، عامل، ووالدتهما "نادية عبد الرحمن"، ربة منزل بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لقيامهم بعرض أطفال شقيقتهم للبيع لسمسار أعضاء بشرية بالمعادى

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوى، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندى، وعلى مختار على، وأمانة سر محمد فريد وأيمن عبد اللطيف.

كشف أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب القاهرة الكلية، عن أن المتهم الأول والثاني كونهما خالا المجنى عليهما والمتهمة الثالثة جدتهما للأم، قاموا بعرض  الطفل "على عمر" والطفلة " منة علي "  للبيع مقابل 50 ألف جنيه للطفلة، و30 ألف جنيه للطفل على سمسار أعضاء بشرية بالمعادى لمرورهم بأزمة مالية فتم إحالتهم للمحاكمة الجنائية التي أصدرت حكمها المتقدم .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (10)

محمود سلطان

النظام الكروي ثلاثي القطبية

فراج إسماعيل

وصيته لبلاده

د. هشام الحمامي

رحيل النخبة.. واجب الوقت!

د. حسام عقل

تحويل القبلة مظهر تميز الشخصية المسلمة

د. عبد الآخر حماد

"أمان يا للالي"

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف على أسرار فيفى عبده وعلاقتها بـ" موشي ديان"
» العثور على أشلاء سيدة داخل حقيبة بالطالبية
» الإسكان تزف خبرًا سارًا لأهالي المنيا الجديدة
» «النجم الساحلى» يختتم تدريباته استعدادًا للزمالك
» مؤتمر صحفى لـ "جروس" للحديث عن مباراة النجم
» امرأة من جهنم.. تقتل زوجها لتفوز بأحضان عشيقها
» مقتل شخصين في تحطم طائرة خفيفة بروسيا
» نصيحة هامة من "الأرصاد" للمواطنين بشأن شم النسيم
» وصلة رقص لـ"رانيا يوسف" و"غادة عادل" بالجونة
» محسن صالح: كذب المحللون وعاد نجم الأهلي للصعود
» عكاشة: كارثة تنتظر دولة عربية في رمضان

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:50

  • شروق

    05:19

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:36

  • عشاء

    20:06

من الى
الدكتور شنودة وليم لبيب
باعة بجوار مستشفى الجلاء
متسولون
خالد الجندي بالشنب
السجون