المشدد 6 سنوات للمتهمين بعرض أبناء شقيقتهم لتجار أعضاء بشرية

27 أبريل 2019 - 02:28 م

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة كل من محمود حسن، وشقيقه "علي حسن"، عامل، ووالدتهما "نادية عبد الرحمن"، ربة منزل بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لقيامهم بعرض أطفال شقيقتهم للبيع لسمسار أعضاء بشرية بالمعادى

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوى، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندى، وعلى مختار على، وأمانة سر محمد فريد وأيمن عبد اللطيف.

كشف أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب القاهرة الكلية، عن أن المتهم الأول والثاني كونهما خالا المجنى عليهما والمتهمة الثالثة جدتهما للأم، قاموا بعرض الطفل "على عمر" والطفلة " منة علي " للبيع مقابل 50 ألف جنيه للطفلة، و30 ألف جنيه للطفل على سمسار أعضاء بشرية بالمعادى لمرورهم بأزمة مالية فتم إحالتهم للمحاكمة الجنائية التي أصدرت حكمها المتقدم .