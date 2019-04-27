أديب: الزمالك محتاج معجزة علشان يفوز بالدوري

إيمان هاني
أكد الإعلامي عمرو أديب، أن نادي الزمالك في حاجة إلى معجزة من أجل الفوز بالدوري العام هذا الموسم.
وأضاف "أديب" خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "ربنا يكرم وليد أزارو ويفضل يضيع هدف أمام المرمى، ونفس الحال مع عمر خربين في بيراميدز".
وتابع الإعلامي قائلاً: "للأسف الشديد هذه عادة منذ سنوات، يتقدم للزمالك على كل منافسيه بعدد كبير من النقاط، ثم يعود لخسارة نقاط سهلة أمام المنافسين دون أسباب واضحة".
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