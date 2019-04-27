أديب: الزمالك محتاج معجزة علشان يفوز بالدوري

27 أبريل 2019 - 02:15 م

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن نادي الزمالك في حاجة إلى معجزة من أجل الفوز بالدوري العام هذا الموسم.

وأضاف "أديب" خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "ربنا يكرم وليد أزارو ويفضل يضيع هدف أمام المرمى، ونفس الحال مع عمر خربين في بيراميدز".

وتابع الإعلامي قائلاً: "للأسف الشديد هذه عادة منذ سنوات، يتقدم للزمالك على كل منافسيه بعدد كبير من النقاط، ثم يعود لخسارة نقاط سهلة أمام المنافسين دون أسباب واضحة".