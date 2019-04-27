سيناء فى "المرحلة الثانية" تخطو نحو التنمية

27 أبريل 2019 - 02:13 م

بلقاء الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عبد الوهاب البدر، مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، على هامش اجتماعات مؤسسات التمويل العربية المقامة بالكويت، والتي تحدثت فيه عن بداية مشروع المرحلة الثانية لتطوير تنمية سيناء المرحلة الثانية.

تواصلت "المصريون" مع عدد من نواب محافظة سيناء لمعرفة التفاصيل حول هذا المشروع والذين أكدوا جميعًا بأنها ستكون نقلة نوعية في تنمية المحافظة للقضاء علي الإرهاب.

وقال البرلماني سلامة الرقيعي، النائب البرلمانى عن دائرة بئر العبد، إن هذا المشروع يدخل ضمن عده مشروعات يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، صاحب النهضة الحديثة بمصر بتلك المرحلة، مؤكدًا أن هذا المشروع هيقضي نهائيًا علي الإرهاب".

وأضاف في تصريحاته لـ"المصريون": "المشروع يقوم علي عده محاور أهمها خطط شاملة لشبكات الطرق والكباري ضمن نقلة مشروعات صناعية كبري".

وعن تكلفة المرحلة الثانية من التطور قال: "الميزانية ضخمة جدًا فهي قد تتخطي 10 مليارات دولار وأكثر مضيفًا، أن مصر تسير علي الطريق السريع من اجل التنمية الاقتصادية حتى تتحول سيناء إلي ارض خصبة للاستثمار.

وفي السياق نفسه علق النائب رمضان سرحان بقوله: "البرلمان المصري له دورًا في الفترة الحالية من أجل تشريع قوانين لجذب الاستثمار لنهضة الأماكن الأكثر احتياجًا للنهضة وفي مقدمتها سيناء.

وعن المعلومات المتاحة له بمشروع تنمية سيناء "المرحلة الثانية" قال أكد أن المشرع يسير في اتجاهات مختلفة تأتي في مقدمتها تنمية البنية التحية من طرق وصرف بالأضافة الي توفير مياه صالحة للحياة وللزراعة، مضيفًا، أن تلك المساحة قد تتخطي 500 ألف فدان".

وتابع: "الرقعة الأخري الخاصة بالتطوير هي أنشاء محطات رفع مياه من البحر، مؤكدًا في تصريحاتة أنة تم أنشاء محطات كثيرة لرفع المياه، وما زال العمل جاري علي أنشاء أخريين".

وعن نسب توطين السكان في سيناء قال: "هناك مشروع لتوطين ما يقرب من 2 الي3 مليون مواطن داخل سيناء ولكن بعدما نتكمن م تجهيز كافة وسائل الحياة حتي يعيش المواطن حياتة الطبيعية.

وكانت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، تقدمت بالشكر للصندوق الكويتي على دعمه لجهود التنمية بمصر منذ نشأته، وبصفة خاصة مساهمته في تمويل مشروعات المرحلة الأولى من برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء الجاري تنفيذها حالياً وبلغت نسب تنفيذها مستويات متقدمة .

وبحث "نصر" مع الصندوق" دعم المرحلة الثانية من مشروعات برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، واستكمال مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر الذي يساهم الصندوق فيه ويعد من أكبر المشروعات على مستوى العالم في مجال معالجة المياه، حيث تبلغ طاقة المحطة 5 ملايين متر مكعب يومياً، وذلك في إطار برنامج التعاون الحالي بين مصر والصندوق من 2019 إلى 2022 بقيمة مليار دولار.