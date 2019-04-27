» قضايا الدولة تنعش الخزانة العامة بمبلغ 6 مليون و888 ألف جنيه

27 أبريل 2019 - 02:11 م

حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم هام من محكمة القاهرة الاقتصادية الاستئنافية بجلسة 5/2/2019 في الدعوى رقم 952 لسنة 8 ق، المقامة من السيد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ضد رئيس مجلس ادارة بنك قطر الوطني الأهلي بصفته، القاضي منطوقه: حكمت المحكمة: بالزام البنك المدعى عليه بان يؤدي للمدعي بصفته مبلغ 6 مليون و887 الف و997 جنيه و تسعون قرشا قيمة تسييل خطابات الضمان محل التداعي والفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد على الا يزيد في مجموعه على اصل الدين المقضي به وألزمته بالمصاريف.

ترجع وقائع القضية إلى قيام المدعي بصفته برفع الدعوى المشار إليها بطلب الحكم بإلزام البنك المشار اليه بمبلغ 8 مليون و762 ألفا و665 جنيه و68 قرشا والفوائد القانونية المستحقة على ذلك المبلغ تأسيساً على انه تم إبرام عقد مقاولة بين المدعي بصفته واحدى الشركات لبناء عدد 3819 وصحة سكنية بالمجمع السكنى الجديد بحلوان وقدم المقاول خطابات ضمان مسحوبة على البنك المدعي عليه ونظرا لعدم التزام المقاول ببرنامج التنفيذ محل العقد فقد تم سحب الأعمال من المقاول وتسييل خطابات الضمان الخاصة بالعملية وبمخاطبة البنك المدعى عليه لتسييل تلك الخطابات لم يمتثل البنك لذا تم إنذار البنك بالوفاء بالمبلغ ولم يمتثل مما اضطر معه المدعي بصفته إلى استصدار امر اداء بالمبلغ وتم رفضه وتحديد جلسة لنظر الدعوى .

وبجلسة 5/2/2019 حكمت المحكمة بالمنطوق المشار إليه لصالح الدولة بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع، الأمر الذي أعاد للدولة مستحقاتها المالية المشار إليها.

الجدير بالذكر ان قسم المحاكم الاقتصادية بالهيئة تحصل على الصيغة التنفيذية للحكم وجاري اتخاذ إجراءات التنفيذ قبل البنك المحكوم ضده.