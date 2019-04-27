مفكر سياسي: 4 مكاسب لمصر من مبادرة "الحزام والطريق"

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منتدي الحزام والطريق

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلي العاصمة الصينية، بكين، للمشاركة في قمة منتدى "الحزام والطريق" للتعاون الدولي، وذلك بحضور عدد من رؤساء وحكومات عدة دول العالم.

وتأتي زيارة الرئيس السيسي إلي العاصمة الصينية بكين، تلبية للدعوة الموجهة له من الرئيس الصيني تشي جين بينج لحضور قمة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، بمشاركة العديد من رؤساء الدول والحكومات.

ومنتدي "الحزام والطريق" هي مبادرة صينية تقوم على أنقاض "طريق الحرير" في القرن الـ19، وتهدف إلى ربط الصين بالعالم لتكون أكبر مشروع بنية تحتية في تاريخ البشرية.

وكان قد  أعلن عنها الرئيس الصيني، شي جين بينغ، قبل 6 أعوام، تحديداً في العام 2013، وتغطي المبادرة أكثر من 68 دولة، بما في ذلك 65% من سكان العالم، إذ تم تنفيذ 28 مشروعًا في عدة دول مختلفة باستثمارات تبلغ قيمتها 5.4 مليار دولار، وكان من بين تلك المشروعات بناء محطة طاقة شمسية في مصر بقيمة 210 ملايين دولار.

من جانبه، قال بشير عبد الفتاح، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتجية، والكاتب والمفكر السياسي، أن "مصر لها دور فعال في منتدى الحزام والطريق منذ بداية انطلاقه،موضحًا أن الموقع الاستراتيجي لمصر يجعلها نقطة محورية مهمة في المبادرة نظرًا لوجود قناة السويس فيها.

وأضاف "عبد الفتاح" لـ"المصريون" أن "اقتصاد مصر الواعد بجانب تعدد المجالات الاقتصادية وتعديل قوانين الاستثمار لجذب المستثمرين، كل هذا ساعد في أن تصبح على رأس أولويات الصين اقتصاديًا".

وبشأن العائد على مصر من جراء مشاركتها في المنتدى، كشف الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتجية، أن هناك استثمارات مثيرة وواعدة بين البلدين، حيث تعد الصين أكبر المستثمرين في مصر في السنوات الأخيرة، كما أن هناك حديث عن تنفيذ أول مشروع من نوعه للصناعات الكهربائية في الشرق الأوسط".

وحول لقاء الرئيس السيسي ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، على هامش المنتدى، قال "عبد الفتاح" إن لقاء "السيسي" بـ"بوتين" يعكس مدي ازدهار العلاقات بين البلدين، مؤكدًا أن العلاقات تمضي إلي الأمام على المستوي الاقتصادي والسياسي والعسكري".

وأردف:" أن هناك حديث عن صفقة مقاتلات "سو 35" الروسية المتطورة، بجانب ذلك قد يساعد اللقاء بين الزعمين إلي عودة السياحة الروسية لمصر، واستئناف حركة الطيران الشاملة".

واستطرد المفكر السياسي أن"اللقاء بين الرئيس المصري والروسي، له دور هام في عدة قضايا شائكة في المنطقة، كالملف الليبي والسوري والسوداني".

 


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