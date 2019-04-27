الشمس والرياح والفحم.. وراء ارتفاع إنتاجية الكهرباء فى 2019

27 أبريل 2019 - 01:47 م

تسعى وزارة الكهرباء إلى زيادة أنواع مصادرها من الطاقة فى مصر، وذلك تزامنًا مع دخول فصل الصيف ونتيجة لزيادة الأحمال المتوقعة خلال الخمسة أشهر المقبلة.

في تصريحات صحفية أكد وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر إنه تمت زيادة القدرات الكهربائية المولدة من الطاقة المتجددة إلى 1235 ميجاوات مع بداية عام 2019 ، مقارنة بالقدرات المركبة حتى عام 2016 وقدرها 890 ميجاوات، وذلك بزيادة قدرها 38%.

من جانبه يقول النائب عبد الباقي تركيا، عضو لجنة الطاقة، فى تصريحات خاصة لـ « المصريون» ، إن مصر لا تعتمد على استيراد الطاقة من الخارج ولكن تسعى وتجتهد خلال هذه الفترة على زيادة الإنتاج من اجل عقد اتفاقيات تصديرية بها تورد الكهرباء وأنواع الطاقة المختلفة إلى خارج مصر ، لذلك من المستبعد أن الزيادة الأخيرة في الطاقة تمت من الاستيراد.

وتابع تركيا بأن فى مصر تتعدد مصادر الطاقة وتتنوع بين طاقة شمسية ، وننتج 42 % من الكهرباء عن طريق استخدام الفحم إلى جانب 10 % تنتج الكهرباء من طاقة الرياح، إلى جانب الغاز الطبيعي 4.1 مليون طن وصل إنتاج بنهاية عام 2018.

يقول بدوى عبد اللطيف، عضو لجنة الطاقة، إن المجلس وافق مؤخرًا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 349 لسنه 2018 بشأن الموافقة علي الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية والموقع في القاهرة بتاريخ 10 مارس 2018 وهذا الاتفاق لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية، الذي يهدف إلي معالجة التحديات التى تواجه التوسع في استخدام الطاقة الشمسية، مشيرًا إلى أن الطاقة الشمسية التى ستعتمد عليها مصر بشكل كبير بحلول عام 2022.