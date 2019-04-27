الأهلى يستأنف تدريباته استعدادًا لـ«الجيش»

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الطلائع يستأنف تدريباته استعدادًا لـ "الأهلى"

يستأنف فريق الأهلي مرانه، عصر اليوم بملعب التتش؛ استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها مساء الأربعاء المقبل في إطار منافسات الجولة الـ31 في بطولة الدوري العام.

ومنح الجهاز الفني بقيادة "لاسارتى" اللاعبين راحة أمس من التدريبات عقب انتهاء مباراة المصري، على أن يستأنف الأهلي مرانه عصر اليوم في بداية التحضير لمواجهة الأربعاء المقبل.

ويعقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن مباراة الطلائع والتأكيد على بعض الأمور الفنية.


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