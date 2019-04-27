9 أشخاص محرمون من "الفسيخ" في شم النسيم

27 أبريل 2019 - 12:59 م

حذر الدكتور محمود عمرو، مؤسس المركز القومي للبحوث، المرضعات، والحوامل، بعدم تناول الفسيخ والرنجة، والأسماك المملحة، وذلك بسبب احتمالية وجود بكتيريا، أو الأملاح الخطيرة، التي من الممكن أن تنتقل إلى الجنين أو الطفل الرضيع.

وأضاف مؤسس المركز القومي للبحوث، خلال لقائه عبر قناة "تن"، أن كبار السن خاصة الذين يعانون من أمراض، والأشخاص المصابين بالقلب، والسكر، والضغط، والكلى، وفيروس سي، ومرضى الكبد، بعدم تناول الرنجة والفسيخ والأسماك المملحة، حتى لا تتضاعف إصابتهم.

وأوضح أن الأشخاص الذين لا يعانون من أي أمراض يمكنهم تناول الفسيخ والرنجة، والملوحة، مطالبًا إياهم بعدم الإكثار من تناولها، كما يفضل لمتناولي الرنجة وضعها على النار وتسخينها وإضافة ليمون إليها حتى تقضي على حجم كبير من البكتيريا التي بداخلها.

وتابع مؤسس المركز القومي للبحوث أنه يجب تناول أنواع مختلفة من السمك المملح، وأن الرنجة هي الأكلة الوحيدة الآمنة من الأسماك المملحة، ناصحًا إياهم بضرورة تناول البصل والخيار والليمون مع السمك المملح، تقلل من أضرارها ولكن بنسبة قليلة، لافتًا إلى أن المصريين بيكثروا من تناول أكلات شم النسيم وهذه ثقافة خاطئة.