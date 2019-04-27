غرامة مالية جديدة على لاعبى الزمالك

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غرامة

رئيس

مالية

الزمالك

وقع رئيس نادي الزمالك، عقوبة جديدة على اللاعبين بعد الأحداث التالية لمباراة بيراميدز التي جمعت الفريقين ضمن مؤجلات الأسبوع 26 بالدوري الممتاز.

وتضمنت العقوبة غرامة مالية على أي لاعب يقوم بالاعتراض على حكم المباراة بعد نهاية أحداث اللقاء بعدما توجه معظم لاعبي الفريق للاعتراض على حكم مباراة بيراميدز بعد نهاية اللقاء.

وشدد رئيس الزمالك على لاعبيه أنهم قد يتعرضون للحصول على إنذارات نتيجة الاعتراض على الحكام بعد نهاية أي لقاء دون أية استفادة وستكلف تلك الإنذارات الفريق فقدان جهودهم لذلك شدد إنه ممنوع بشكل نهائي على أي لاعب الاعتراض على أي حكم بعد نهاية المباراة.

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