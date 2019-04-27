سر ضحك "السيسي وبوتين" في قمة الحزام والطريق

27 أبريل 2019 - 12:20 م

كشفت وكالة "سبوتنيك" السبب وراء ضحك الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع منتدى الحزام والطريق الذي تنظمه الصين، لافتة إلى أنه قبل بدء أعمال الجلسة قال المستشار النمساوي سباستيلن كورتز شيئا ما للرئيسين المصري والروسي، فضحك بوتين والسيسي بعدما سمعا ما قاله كورتز.

وأشارت الوكالة إلى أن الرئيس الروسي كان له لقاء منفصل مع الرئيس السيسي على هامش منتدى "حزام واحد طريق واحد". وخلال اللقاء قال الرئيس بوتين إن علاقات روسيا ومصر تتطور اليوم بقوة، ووصف مصر بالشريك الموثوق لبلاده.

وأشار بوتين إلى "أن اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي الموقعة خلال زيارة الرئيس السيسي إلى روسيا في أكتوبر الماضي، تتيح لنا الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى جديد".