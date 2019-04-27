اليوم.. أولى جلسات طعن المتهمين بأحداث قسم التبين

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محكمة النقض
محكمة النقض

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تنظر اليوم السبت محكمة النقض برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، أولى جلسات طعن المتهمين سيد عبد الفضيل حسين ومسلم محمد مسلم على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في 8 أغسطس 2017 بمعاقبتهما بالسجن المشدد 10 سنوات فى قضية "أحداث قسم التبين" التى وقعت فى أغسطس 2013

تعقد الجلسة برئاسة المستشار نبية زهران وعضوية المستشارين أحمد الخولي ومحمد عبد الحليم ووائل محمد وقدرى مرسي ود. كاظم السيد ومحمد عبد السلام ووائل عبد الحافظ وأسامة النجار واشرف خير

يذكر أن محكمة النقض قضت فى 5 يوليو 2018 بقبول طعن 37 متهمًا آخرين وإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر ضدهم  في 5 نوفمبر 2016 بالسجن المشدد 15 سنة على 21 متهمًا والسجن المشدد 10 سنوات على 15 متهمًا، والمشدد 7 سنوات على 11 متهمًا وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا قيمة التلفيات التى أحدثوها، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة إعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى

وكانت النيابة قد أحالت المتهمين الاثنين وآخرين سبق الحكم عليهم الي محكمة الجنايات بعد أن وجهت لهم عدد من التهم أهمها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبيين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون، وذلك عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في أغسطس 2013


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