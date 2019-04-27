معركة بقذائف صاروخية بسبب فتاة روسية

27 أبريل 2019 - 11:21 ص

اندلعت معركة بالأسلحة النارية في حي لبناني بسبب إحضار فتاة روسية من ملهى ليلي إلى أحد المقاهي بالحي.

ونشرت صفحة "وينيه الدولة" على حسابها في فيسبوك أنه في تمام الساعة الخامسة والنصف أمس الجمعة، بدأت حلقة جديدة من الترويع وإرهاب المواطنين، بسبب إحضار شاب لفتاة روسيّة من ملهى ليلي إلى قهوة يملكها أحد المواطنين.

ووقع الخلاف وفق ما نشرته الصفحة بين "سامر غ." برفقة "أحمد م." و"علي ز." الملقب بالمليونير وكان برفقة "عباس ع."، وذلك في أحد الملاهي الليلية في عين المريسة حيث قاموا بالتوعد والتحدي والسباب.

وبحسب الصفحة فإنه في ساعات الصباح الأولى قام "سامر" و"أحمد" بالتوجه الى قهوة يملكها "علي ز."، وقاما بإطلاق النار والاعتداء عليه وعلى "عباس"، وما لبث أن تطورت الأحداث إلى إطلاق نار عنيف استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية وإشاعة جو من الرعب في المنطقة المذكورة.

وحضرت قوة عسكرية وانتشرت في المنطقة قبل أن تغادر بعد وقت قليل، إثر انتهاء الإشكال.