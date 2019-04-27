"صلاح" يغزو الصحف الإنجليزية بثنائية هدرسفيلد

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تناولت الصحف الإنجليزية باهتمام كبير تألق النجم المصري محمد صلاح بعد تسجيله ثنائية ليلة أمس في شباك هدر سفيلد، ليعلن بها تصدر فريقه ليفربول للدوري الإنجليزي.

ورفع ليفربول رصيده إلى 91 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، متفوقًا على مانشستر سيتي الذي يملك في رصيده 89 نقطة، قبل مباراته في الجولة ذاتها أمام بيرنلي مساء الأحد، أما هدرسفيلد تاون، فتجمد رصيده عند النقطة 14 في المركز الأخير، علما بأنه ضمن هبوطه إلى الدرجة الأولى "تشامبيونشيب" في وقت سابق.

البداية مع صحيفة "تايمز سبورت"، والتي تحدثت عن عودة ليفربول إلى صدارة الدوري الإنجليزي في 15 ثانية في إشارة إلى هدف ليفربول الأول الذي سجله نابي كيتا من صناعة صلاح، وقالت: "ليفربول يسجل أسرع أهدافه هذا الموسم ويتفوق على مانشستر سيتي".

واهتمت صحيفة "صن" بأرقام صلاح القياسية بعدما سجل "هدفين" أمام هدرسفيلد في الفوز الذي تحقق بخماسية نظيفة، حيث بات ثالث لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفا وأكثر في موسمين متتاليين، كما بات أكثر لاعب يسجل أهداف للفريق (69 هدفًا) في أول 100 مباراة.

في حين عنونت صحيفة "I SPORT": "محمد صلاح يُسجل وليفربول يواصل الضغط على مانشستر سيتي".

كما تناولت صحيفة "ستار سبورت" فوز ليفربول العريض على هدرسفيلد تاون بخماسية نظيفة، وعنونت "القتال من أجل اللقب"، مشيرة إلى أن نابي كيتا افتتح مهرجان الأهداف فى أقل من دقيقة".


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