"الزراعة: تذاكر الحدائق فى "شم النسيم" الأرخص بالعالم

27 أبريل 2019 - 10:51 ص

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزراة الزراعة، أن الوزارة استعدت لأعياد "شم النسيم"، وذلك بتجهيز كل الحدائق التابعة للوزارة.

وأوضح القرش، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر شاشة قناة Ten، أن أسعار تذاكر دخول الحدائق في شم النسيم رمزية وهي الأرخص بالعالم، لافتًا إلى إقامة صالون ثقافي لأول مرة بـ “معرض الزهور” لمناقشة كيفية زراعة الوورد.

وأعلن القرش عن افتتاح الوزارة لمجموعة من الشوادر لبيع مسلتزمات شم النسيم بأسعار أقل 25% عن أسعارها في الأسواق، مؤكدًا أن هذه الشوادر ستكون بجوار الحدائق، وهي تعاون للوزارة مع صغار المنتجين لتوصيل منتجاتهم إلى المستهلكين بأسعار في متناول الجميع وبطريقة يسيرة، وناشد المواطنين بالحفاظ على الحدائق والالتزام بوضع القمامة في أماكنها المخصصة.

وأضاف القرش، أن الوزارة حاليًا تعمل على تطوير عدد كبير من الحدائق لتفتتحها بالأعوام؛ حرصًا على زيادة أعداد الحدائق العامة وإتاحتها لجميع المواطنين .