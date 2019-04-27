فنانة شهيرة: زوجى ينتقد تربيتى لابنى

27 أبريل 2019 - 10:45 ص

قالت الفنانة إنجي المقدم، إنها تربي ابنها الأصغر على "الدلع"، لكنه "مش ابن أمه"، مؤكدة أن زوجها يقول لها كثيرًا إن "تلك الطريقة لن تجعله رجلا في المستقبل".

وأضافت المقدم، خلال استضافتها ببرنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، المذاع عبر فضائية "ON E ": "أعتقد أن تربية ابني بحنية وحب يجعل منه شخصًا قويًا يشعر بالأمان الدائم في المستقبل".

وأكدت أن ابنتها الكبرى تتعلق بوالدها أكثر من تعلقها بها، لكن ابنها الأصغر يتعلق بها أكثر .