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"كندا" تعلن حالة الطوارئ في البلاد بسبب الفيضانات

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محمد صبحي

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أفادت أخبار بإعلان السلطات الكندية في مونتريال، حالة الطوارئ بسبب فيضانات شديدة اجتاحت البلاد.

ونقلت قناة (سي تي في) الكندية التليفزيونية عن السلطات قولها إن هناك 3148 منزلا في مونتريال تعرضت يوم الجمعة لفيضانات غامرة، كما اضطر أكثر من 1000 شخص لمغادرة منازلهم.

وكانت حالة الطوارئ أعلنت من قبل في العاصمة أوتاوا القريبة من مونتريال منذ يوم الخميس، حيث قالت محطة (سي بي سي) التلفزيونية الكندية إن من المتوقع أن يصل ارتفاع منسوب نهر أوتاوا إلى مستوى يزيد 50 سنتيمترا عن مستوى الفيضان الكبير في 2017.

ويكافح 400 جندي ضد الفيضانات هناك ويقدمون المعونات للسكان.

كما طلبت السلطات من 250 شخصا يقطنون بالقرب من سد شلالات بيل القريبة من كيبيك بمغادرة منازلهم.

كانت الأمطار الغزيرة هطلت منذ الأسبوع الماضي كما ذابت كميات كبيرة من الثلوج ما أدى إلى فيضانات كبيرة في مقاطعة كيبيك.

وتعرض 2900 منزل هناك للفيضانات وأجلت السلطات أكثر من 1300 شخص ونقلتهم إلى أماكن آمنة، وفقا لما ذكره راديو كندا.


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