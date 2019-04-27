» الإسكان تزف خبرًا سارًا لأهالي المنيا الجديدة

27 أبريل 2019 - 10:36 ص

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جارٍ تنفيذ شبكة الغاز الطبيعي بمدينة المنيا الجديدة، بتكلفة 148 مليون جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ شبكات الحيين الرابع والخامس، وجارٍ تنفيذ التوصيلات النهائية لضخ الغاز بالحيين خلال شهر مايو المقبل.

وأضاف المهندس محمد مصطفى أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، فى بيان أصدرته وزارة الإسكان اليوم، أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ محطة للمعالجة الثنائية والثلاثية للصرف الصحي، بطاقة 20 ألف م3/يوم كمرحلة أولى، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها شهر مايو المقبل، لاستخدام المياه المعالجة ثلاثيًا في رى الزراعات بالمدينة، مشيرًا إلى أنه يتم بالتزامن تنفيذ شبكة الرى للمدينة بالكامل، بحيث يتم الاستفادة من المياه المعالجة في رى الزراعات فور الانتهاء من تنفيذ محطة المعالجة.

وأشار مصطفى إلى أنه جارٍ تنفيذ مدرسة بمنطقة النوادى، ومخبز بالحى الرابع، بجانب تنفيذ أعمال تطوير الزراعات بالمدينة بالكامل، بعد دراسة مشكلات أعمال الزراعة بسبب وجود التربة الصخرية، حيث تم عمل حلول بالتنسيق مع جامعة المنيا، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال إعادة الشىء لأصله بالطرق، بعد إنهاء أعمال الغاز، وتطوير جميع الطرق الرئيسية بالمدينة بتكلفة 80 مليون جنيه، وتشمل تلك الأعمال أيضًا توسعة الطرق، وتنفيذ مطبات نموذجية، وحل مشكلات التقاطعات بالطرق، وعمل مشايات لعبور المشاة.