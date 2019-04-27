غدًا.. طقس معتدل على القاهرة وحار بجنوب مصر

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وزارة الإسكان

المنيا

عاصم الجزار

أفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأن غدًا الأحد سيسود طقس معتدل على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى والقاهرة، حار على جنوب البلاد نهارًا، لطيف ليلاً.

ولفتت الهيئة إلى انخفاض الرؤية بسبب الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال وجنوب البلاد.

أما عن حركة الرياح، فأكدت الهيئة أنها معتدلة، تنشط على غرب وجنوب البلاد، مثيرة للرمال والأتربة.


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