لهذه الأسباب.. الرئيس السيسي "محنك" سياسيًا

27 أبريل 2019 - 10:27 ص

ذكر موقع الإذاعة الألمانية "دويتشه فيله" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثبت للعالم الخارجي بأنه رئيس محنك سياسيًا، مستشهدا بدوره المهم في القضية الليبية.

وتحت عنوان "السيسي..بارع فيما يخص السياسة الخارجية"، أشار الموقع، في تقريره، إلى قول عالم الجغرافيا الاجتماعية، جونتر ماير، رئيس مركز الأبحاث حول العالم العربي بجامعة ماينز: "إن وضع الرئيس السيسي أقوى من أي رئيس آخر منذ ثورة 1952"،" إنه "أقوى بكثير من سلفه مبارك وأكثر براعة سياسيًا، لاسيما خارج بلاده".

وتابع التقرير أن إنجازات السيسي دوليًا امتدا إلى القضية الليبية، فقبل أيام قليلة من الاستفتاء حول التعديلات الدستورية في مصر، التقى الرئيس السيسي الجنرال الليبي خليفة حفتر، الذي لا يحارب ضد الحكومة المعترف بها دوليًا فقط، بل أيضًا ضد الجماعات المتطرفة، فيما ذلك الإخوان المسلمين، وفق قوله.

وأوضح التقرير أن مصر والإمارات العربية المتحدة تدعمان جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا، لكن في الوقت نفسه يعتبران أقرب حلفاء حفتر الإقليميين، وذلك لأهمية موقع ليبيا بالنسبة لبلادهما وأمنهما القومي، حيث توجد جماعات جهادية على الأراضي الليبية، تغزو مصر مرارًا وتقاتل ضد قوات الأمن المصرية، لذا بمساعدة "حفتر" يريد "السيسي" أيضًا السيطرة على هذه المشكلة.

وعقب التقرير أنه من خلال التعاون مع حفتر، عزز السيسي دوره كلاعب رئيسي في السياسة الخارجية في المنطقة، منوهًا بأنه لم يعتمد على قوة جيشه، الذي يعتبر الأقوى في الشرق الأوسط، بل اعتمد على ذكائه السياسي أيضًا، وتعدد حلفائه، كتعاونه مع روسيا مؤخرًا .

ونتيجة لذلك، زودت الحكومة الروسية مصر بالأسلحة والمعدات العسكرية، فضلاً عن مساعدتها في بناء أول محطة للطاقة النووية في مصر.

ومن جانبه، علق جونتر ماير: "أن في سنوات حكمه، أظهر السيسي أنه لا يعتمد على الأمريكيين فقط، برغم أنه في عهد دونالد ترامب ، تحسنت العلاقة بين البلدين مرة أخرى.

وأضاف "ماير": أن "هذا كان واضحًا للغاية أثناء زيارة السيسي نظيره الأمريكي، في مطلع أبريل الجاري، في العاصمة واشنطن، مشددًا على قوة العلاقات بين بلديهما، موضحا أن "تصبح صديقًا مقربًا للرئيس وفي الوقت نفسه تحافظ على علاقات جيدة مع روسيا، هذا يثبت بالدليل القاطع قوة وضع الرئيس السيسي في السياسة الخارجية".

واختتم الموقع، تقريره، بأن الرئيس السيسي قام بتعزيز مسار السياسة الخارجية بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، ففي السودان، هناك حالة تفاهم مع المجلس العسكري الحالي، كما هو الحال مع خليفة حفتر في ليبيا.