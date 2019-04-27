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العثور على أشلاء سيدة داخل حقيبة بالطالبية

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العثور على جثة مسجل خطر وسط زراعات القصب بقنا
العثور على جثة مسجل خطر وسط زراعات القصب بقنا

أحمد الشربينى

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الطالبية

العثور على جثة

العثور على جثة فى الطالبية

تمكن الأهالي في منطقة الطالبية بالجيزة، من العثور على جثة مقطعة الأطراف وموجودة داخل حقيبة ملقاة في أرض زراعية بدائرة القسم.

البداية عندما تلقى قسم شرطة الطالبية بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على أشلاء سيدة داخل حقيبة ملقاة في أرض زراعية بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أن الجثة لسيدة في العقد الثالث من عمرها ومقطعة لأجزاء، تم نقلها إلى المشرحة.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض وملابسات الحادث، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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