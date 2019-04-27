عاصفة غضب عالمية .. دولة تقرر قتل مليوني قطة

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قطط
قطط

عبد القادر وحيد- متابعات

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استراليا

القطط

تسميم

مليوني قطة

قطط الحقول

انتقدت العديد من جمعيات حماية الحيوان في أستراليا ودول أخرى قرار السلطات الأسترالية، بقتل مليوني قطة بحلول عام 2020 خصوصا أنها ستلجأ إلى سموم محظورة للتخلص من القطط.

واستثارت الحكومة الأسترالية جماعات حقوق الحيوان بقرارها  وفقا لما ذكره موقع ميل أونلاين البريطاني.

وجاء قرار حكومة كانبيرا بشأن القطط البرية وقطط الحقول بسبب الهجمات التي تشنها على العديد من المخلوقات والقضاء عليها، مثل الزواحف والطيور.

وبحسب التقارير فإن القطط تقتل نحو 377 مليون طير و649 مليون سحلية سنويا، الأمر الذي يحول دون تخصيب التربة، وبالتالي نقص في الإنتاج الزراعي.

وتهدف خطة السلطات الأسترالية إلى قتل القطط أو تقليص أعدادها بصورة كبيرة في مساحة تزيد على 12 مليون هكتار، بالإضافة إلى إفناء جميع القطط في 5 جزر أسترالية، وإيجاد 10 مناطق داخل أستراليا خالية تماما منها.

وتهاجم القطط الطيور المختلفة، بما فيها الببغاوات، والسحالي، ومن بينها 11 نوعا من السحالي مهددة بالانقراض.

وتقول جمعيات حماية الحيوان إن تسميم القطط سيكون بواسطة النقانق السامة، المصنوعة من لحوم الكنغر ودهن الدجاج وخليط من الأعشاب، وأشياء أخرى.


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