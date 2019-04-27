وزير الرياضة يفتتح محاكاة "كان" 2019 بـ «الجزيرة»

27 أبريل 2019 - 10:10 ص

يفتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، نموذج «محاكاة بطولة أفريقيا»، والذي تنفذه الوزارة بمركز شباب الجزيرة فى الرابعة عصر اليوم السبت.

ومن المقرر أن يحضر الافتتاح، المهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، وأعضاء مجلس إدارة الجبلاية، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية، وسفراء الدول الأفريقية المتأهلة لبطولة أفريقيا، ولفيف من الشخصيات العامة والرياضية، وأعضاء لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب.

ويضم حفل الافتتاح فقرات استعراضية أفريقية، وعروضًا رياضية، بالإضافة إلى عروض خاصة من أشبال مركز شباب الجزيرة.