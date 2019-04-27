انخفاض منسوب المياه بسوق الفاكهة والخضراوات بالعبور

27 أبريل 2019 - 10:08 ص

قال محمد جعفر، عضو مجلس أمناء الجهاز التنفيذي لسوق العبور، إن مشكلة ضعف المياه داخل سوق الفاكهة والخضراوات ترجع إلى وجود عملية صيانة تتم داخل محطة تنقية المياه التي تغذى السوق.

وأضاف فى تصريحات صحفية له، أن شركة الصيانة المسئولة عن تنقية المحطة تستغل الفترات التي يقل فيها العمل داخل السوق وتقوم بعمل إجراءات الصيانة وهو ما أثر على قوة المياه خلال اليومين الماضيين.

وتابع: "السوق يضم ما يقرب من 800 محال تعمل في قطاعات الأسماك والخضراوات والفاكهة داخل السوق، وهناك حرص شديد على التجار ومصلحتهم".

وشهد سوق العبور للخضراوات والفاكهة أزمة بسبب انقطاع المياه عن جميع العنابر الخاصة بالعمل، ويعاني المترددون والعاملون فيه من عدم وجود مياه للشرب أو للاستخدام.