هجوم على ترامب.. يشبه واقعة بوش بالعراق

27 أبريل 2019 - 10:05 ص

أظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام أمريكية محاولة أحد الأشخاص، الاعتداء على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهاتف نقال.

وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن الحادثة وقعت لحظة صعود ترامب إلى المنصة من أجل إلقاء كلمته بمناسبة لقاء جمعية البندقية الوطنية السنوي في مدينة إنديانا بوليس بولاية إنديانا.

وبحسب مقطع الفيديو فإن أحد الأشخاص المتواجدين بالقاعة قام بقذف هاتف تجاه المنصة، في لحظة اقتراب ترامب من مكان إلقاء الكلمة، ولم يشكل الهاتف أية خطورة على ترامب.

وأضافت أن عناصر جهاز الخدمة السرية تدخلوا على الفور واعتقلوا الشخص المتورط في العملية، وأن الشخص المعتقل يدعى ويلياز روز وكان في حالة "سكر"، وأنه يخضع حاليًا للتحقيق لمعرفة سبب إقدامه على هذا رشق الرئيس الأمريكي.

وأعادت الحادثة إلى الأذهان واقعة ضرب الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش بالحذاء، عام 2008 في العراق.