» امرأة من جهنم.. تقتل زوجها لتفوز بأحضان عشيقها

27 أبريل 2019 - 10:05 ص

شهدت منطقة شبرا واقعة مأساوية حيث اتفقت سيدة مع عشيقها على التخلص من زوجها حتى يستطيعا الزواج، وتم ضبط المتهمين.

وردت معلومات للواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية يفيد مقتل "رمضان ا"، 57 عامًا - صاحب محل أدوات منزلية، داخل مسكنه إثر إصابته بعدة طعنات متفرقة بالجسم وبمناقشة زوجته "رحمة ص ح"، 29 عامًا - صاحبة محل كوافير، أقرت اكتشافها مقتل زوجها حال صعودها للشقة بعد انتهاء عملها بالمحل الخاص بها لإيقاظه.

وتوصلت جهود الأجهزة الأمنية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجني عليه و"ضياء ع ح"، 29 عامًا - عامل بناء، وذلك لوجود علاقة عاطفية بين زوجة المجني عليه والمتهم سالف الذكر منذ فترة، ورغبتها في الانفصال عن زوجها "المجني عليه" ما دفعها للاتفاق مع المتهم للتخلص منه.

وأوضحت التحريات أنه بتاريخ الواقعة قامت المتهمة بالصعود للشقة محل الواقعة بحجة قضاء بعض المتطلبات وعقب خروجها تركت باب الشقة مفتوحًا ما سهل للمتهم دخول الشقة، وتمكن من الإجهاز على المجني عليه محدثًا إصابته بسلاح أبيض "مطواة" وفور تأكده من وفاته غادر الشقة واستمرت الأولى في محل عملها الكائن أسفل العقار حتى صعدت للشقة الساعة الخامسة مساءً، وقامت بالإبلاغ عن مقتل زوجها.