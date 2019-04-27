بالصور.. انفجار قنبلتين قذفتهما مقاتلتان روسيتان في الجو

واقعة مثيرة تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أظهرت صورًا اصطدام قنبلتين من طراز "أوفاب - 500 شا أر" الروسيتين في الجو وانفجارهما.

ووقع الحادث، أثناء القصف الجوي الذي نفذته مقاتلتا "سو-34"، في عرض "أفيا ميكس" الجوي، حيث أسقطت كل طائرة 4 قنابل بوزن 500 كيلوغرام لكل منها، حيث اصطدمت إحدى القنابل بأخرى في الجو وانفجرتا.