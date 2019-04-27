» مؤتمر صحفى لـ "جروس" للحديث عن مباراة النجم

27 أبريل 2019 - 09:58 ص

يعقد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، مؤتمرًا صحفيًا فى الثامنة مساء اليوم بملعب برج العرب، للحديث عن مباراة النجم الساحلى التونسى، المقرر لها غدًا الأحد، فى ذهاب الدور نصف النهائي للبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يعقبه مؤتمر آخر للفرنسى روجيه لومير المدير الفنى للنجم الساحلى فى الثامنة والنصف، للحديث عن اللقاء المرتقب بين الفريقين ثم يخوض الفريق التونسى مرانه الأخير عقب مؤتمر مديره الفنى مباشرة.



