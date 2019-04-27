قنّاص أمريكى يدهس المارة بسيارته لاعتقاده بأنهم مسلمون

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دهس القنّاص الأمريكي السابق في العراق إيزايا جويل بيبلز، حشدًا من المواطنين بسيارته في كاليفورنيا الأربعاء الماضي لاعتقاده أن من دهسهم مسلمون، ويستحقون الدهس.
وقالت شرطة كاليفورنيا على "تويتر": "مساء الخميس بالتوقيت المحلي، تلقت إدارة الأمن العام أدلة تؤكد دافع الفعل الإجرامي… اختار الضحايا على أساس عرقهم وإيمانهم واعتقد أنهم مسلمون".

وقال الشرطي فان نغو خلال مؤتمر صحفي: "هناك أدلة جديدة تفيد بأن بيبلز استهدف عمدا ضحاياه بسبب عرقهم ولقناعته بأنهم مسلمون"، فيما لم ترد أي تفاصيل حول جنسية الجرحى أو ديانتهم، لكن بينهم ثلاثة من أفراد عائلة واحدة هم والد وابنه وابنته.

وارتكب بيبلز البالغ 34 عامًا جرم الدهس عمدا بسيارته حيث صدم حشدا من المارة في مدينة سانيفال بوادي السيليكون الأربعاء الماضي، ما أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص نقل ستة منهم إلى المستشفى بمن فيهم طفلة في سن الـ13 بحالة حرجة.

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