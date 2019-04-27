» طقس اليوم حار نهارا والعظمى تسجل 32 درجة

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يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد حالة الطقس علي جميع الأنحاء السبت 27 ابريل 2019.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، حار على جنوب البلاد نهارًا لطيف ليلاً، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال وجنوب البلاد، حيث الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على مدينتى حلايب وشلاتين، والرياح معتدلة تنشط على شمال الصعيد وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الاحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم  على محافظات ومدن مصر:-

 

الصغرى العظمى

 

القاهرة 17 32

شبين الكوم 16 31

طنطا 15 31

دمنهور 14 29

الإسكندرية 16 27

بلطيم 15 24

مطروح 14 26

السلوم 17 33

سيوة 18 38

بورسعيد 16 24

دمياط 16 24

الزقازيق 15 31

الإسماعيلية 15 31

السويس 16 30

العريش 12 26

رفح 13 25

رأس سدر 24 34

نخل 11 32

نويبع 21 30

طابا 16 29

كاترين 10 25

الطور 20 27

شرم الشيخ 23 31

الغردقة 22 32

مرسى علم 25 32

الفيوم 17 33

بني سويف 17 33

المنيا 17 35

أسيوط 16 35

سوهاج 20 36

قنا 21 37

الأقصر 20 37

أسوان 22 37

أبوسمبل 21 36

الوادى الجديد 23 36

شلاتين 22 31

أبو رماد 21 30

حلايب 23 28

رأس حدربة 22 28


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