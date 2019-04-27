» فنان شهير يحذر زملائه: الغدر هيطول الكل

27 أبريل 2019 - 09:11 ص

حذر الممثل والسيناريست عمرو محمود ياسين زملائه في الوسط الفني من تغير الزمن وانقلاب الحال.



وقال "ياسين" في تدوينة عبر "فيس بوك" : "نصيحتي لكل فنان بيشتغل في أي مجال من مجالات الفن أول متمسك فلوس (ده إذا مسكت )



ماتصرفهاش لا اعمل بيها مشروع بعيد عن الفن ..لان آلة الفن غدارة و لا تنخدع بنجاح و إقبال عناصر المهنة عليك لإنك في لحظة وبدون سبب مفهوم تخرج من الحسابات . و تمر الأيام يوم بعد يوم و يتأكد للجميع خروجك من الحسابات لسبب لا تعلمه أنت و لا يعلمه من أخرجوك من حساباتهم .. بس هو كده".



وأضاف: "ساعتها مشروعك اللي عملته ع جنب هو اللي هينفعك و لو ملكش في البيزنس شوفلك أي مصدر رزق تلجأ له وقت ماتطولك آلة الغدر .. المهم آمن نفسك .. أما اللي لسه عايز يشتغل في الفن فأهلا و سهلا ادخل على مسؤوليتك الشخصية و يا صابت يا خابت و أنت و حظك و مستوى ذكاءك في التأقلم مع المستجدات و قدرتك على مواصلة المشوار".

