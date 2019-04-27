أول تعليق لـ"كلوب" على أزمته مع "صلاح"

27 أبريل 2019 - 09:09 ص

نفى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، ما تردد من أنباء حول خلاف وقع بينه وبين اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف الفريق.

وقال كلوب: "لا تصدق حتى 3% مما تقرأ على وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضاف في تصريحاته مع "بي بي سي" عقب لقاء هدرسفيلد "لم يكن لدي أي خلاف مع صلاح. لن ندخل في أي جدال عقب لقاء تشيلسي أو عقب أي مباراة".

وواصل: "كذلك ما يُقال بأن فيرمينو سيغيب لنهاية الموسم ليس صحيحًا على الإطلاق".

وتابع: "فيرمينو فقط شعر بآلام بسيطة في العضلة وفضلت عدم إشراكه حتى لا يزيد الأمر".

وأكمل حديثه قائلا: "نأمل بأن يكون فيرمينو جاهزًا للقاء برشلونة ولكن من الجيد أننا أظهرنا اليوم بأننا نقدر على اللعب بدونه".

صحيفة "آس" الإسبانية زعمت في وقت سابق بأن صلاح قد يرحل عن ليفربول بسبب خلاف قوي مع كلوب.

وبحسب صحيفة "آس"، فإن صلاح دخل في نقاش قوي مع يورجن كلوب مدرب ليفربول، أدى في النهاية إلى غضب صلاح وطلبه الرحيل عن صفوف الفريق، وهو ما نفاه كلوب.

وسحق ليفربول فريق هدرسفيلد تاون بنتيجة 5-صفر ليواصل ضغطه على مانشستر سيتي في صراع محتدم بينهما على لقب الدورى.

وارتقى ليفربول إلى صدارة البطولة مؤقتًا ورفع رصيده إلى 91 نقطة مبتعدًا بنقطتين عن سيتي الوصيف والذي يلعب يوم الأحد أمام مضيفه بيرنلي.