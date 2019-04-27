» نصيحة هامة من "الأرصاد" للمواطنين بشأن شم النسيم

27 أبريل 2019 - 09:09 ص



أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، وجود ارتفاعا ملحوظ في درجات الحرارة على مختلف أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى وجود نشاط في الرياح وخاصة على سيناء.



وأضاف"عبد العال"، خلال اتصال هاتفي عبر قناة "النيل للأخبار"، قائلا :" الطقس جميل، ومشجع على الخروج إلى المتنزهات، استمتعوا، إحنا في جو خروج وتنزه"، منوها بأن درجات الحرارة يوم شم النسيم ستكون أعلى من معدلها في هذا التوقيت من العام.



وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا تفصيليا عن حالة الطقس اليوم السبت والموافق 27 إبريل، ولمدة 24 ساعة. وأوضح البيان، أنه يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على جنوب البلاد نهارا، بينما يكون الطقس لطيف ليلا على كافة الأنحاء.



وعن حالة البحرين، فالرياح خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يصل إلى 1،5 متر على البحر المتوسط، بينما حالة البحر الأحمر فهى مضطربة، ويصل ارتفاع الموج إلى 2،5 متر.

