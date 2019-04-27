  • السبت 27 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر10:30 ص
بحث متقدم
قطط

عاصفة غضب عالمية .. دولة تقرر قتل مليوني قطة

وزير القوي العاملة _محمد سعفان

القوى العاملة: شم النسيم إجازة للقطاع الخاص

ترامب

هجوم على ترامب.. يشبه واقعة بوش بالعراق

هتلر

رسالة هتلر الأخيرة فى مزاد علني.. ماذا كتب فيها

الاقتصاد المصري

الجار الله يكشف مفاجأة عن الاقتصاد المصري

جانب من اللقاء

كواليس لقاء "السيسى" بنظيره الأمريكى

كلوب وصلاح

أول تعليق لـ"كلوب" على أزمته مع "صلاح"

صورة من الفيديو

شاهد.. الأمن السريلانكي يعثر على مخبأ "داعش" للأسلحة

الدولار

تراجع جديد فى سعر الدولار

أرشيفية

اعترافات صادمة لقاتل شقيقه: اكتشف اللي بيني وبين مراته

يرويها مصطفى بكرى..

كواليس لقاء "السيسى" بنظيره الأمريكى

آخر الأخبار

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

سر يكشف لأول مرة منذ إعدام صدام

#

أسامة كمال يكشف معلومات هامة عن لقاء السيسي بترامب

#

كواليس لقاء "ماكرون" و"الطيب" في الأزهر

#

كواليس لقاء رئيس الوزراء بنظيره الأثيوبي

علق الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على تصريح الولايات المتحدة الأمريكية، بأن صفقة القرن لا تتضمن توطين الفلسطينيين في سيناء، قائلاً: "هذا التصريح جاء بعد أن اتخذت مصر موقف قوى".

وأضاف "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أوصل رسالة مباشرة خلال اجتماعه مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب بأن مصر لن تفرط في حبة رمل من أرضها.

وأوضح أن نفي المبعوث الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات أن تكون الخطة الأمريكية لتسوية القضية الفلسطينية تتضمن إقامة دولة كونفدرالية تتضمن "الأردن وإسرائيل وفلسطين" جاء أيضًا بعد اتخذت الأردن موقف حاسم.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (9)

محمود سلطان

النظام الكروي ثلاثي القطبية

فراج إسماعيل

الهري في .. المهترئ

حسام فتحي

رحيل النخبة.. واجب الوقت!

د. حسام عقل

تحويل القبلة مظهر تميز الشخصية المسلمة

د. عبد الآخر حماد

"أمان يا للالي"

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» مؤتمر صحفى لـ "جروس" للحديث عن مباراة النجم
» امرأة من جهنم.. تقتل زوجها لتفوز بأحضان عشيقها
» مقتل شخصين في تحطم طائرة خفيفة بروسيا
» نصيحة هامة من "الأرصاد" للمواطنين بشأن شم النسيم
» وصلة رقص لـ"رانيا يوسف" و"غادة عادل" بالجونة
» محسن صالح: كذب المحللون وعاد نجم الأهلي للصعود
» عكاشة: كارثة تنتظر دولة عربية في رمضان
» طقس اليوم حار نهارا والعظمى تسجل 32 درجة
» فنان شهير يحذر زملائه: الغدر هيطول الكل
» كيف رد محمد رمضان على شخص اتهمه بالغرور؟
» جمعت بين زوجين .. و ورطت نجلها .. ثم قتلت زوجها

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    03:50

  • شروق

    05:19

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:36

  • عشاء

    20:06

من الى
الدكتور شنودة وليم لبيب
باعة بجوار مستشفى الجلاء
متسولون
خالد الجندي بالشنب
السجون