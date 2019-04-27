كواليس لقاء "السيسى" بنظيره الأمريكى

27 أبريل 2019 - 09:00 ص

علق الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على تصريح الولايات المتحدة الأمريكية، بأن صفقة القرن لا تتضمن توطين الفلسطينيين في سيناء، قائلاً: "هذا التصريح جاء بعد أن اتخذت مصر موقف قوى".

وأضاف "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أوصل رسالة مباشرة خلال اجتماعه مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب بأن مصر لن تفرط في حبة رمل من أرضها.

وأوضح أن نفي المبعوث الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات أن تكون الخطة الأمريكية لتسوية القضية الفلسطينية تتضمن إقامة دولة كونفدرالية تتضمن "الأردن وإسرائيل وفلسطين" جاء أيضًا بعد اتخذت الأردن موقف حاسم.