تراجع جديد فى سعر الدولار

محمد الخرو
يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 27 أبريل.
وجاء سعر الدولار بالبنوك على النحو التالي:
سعر الدولار بالبنك المركزى المصرى
17.1242 جنيه للشراء.
17.2242 جنيه للبيع.
سعر الدولار ببنك مصر
17.12 جنيه للشراء.
17.22 جنيه للبيع.
سعر الدولار بالبنك الأهلي المصرى
17.12 جنيه للشراء.
17.22 جنيه للبيع.
سعر الدولار ببنك القاهرة
17.12 جنيه للشراء.
17.22 جنيه للبيع.
سعر الدولار بالبنك التجارى الدولى
17.1 جنيه للشراء.
17.2 جنيه للبيع.
سعر الدولار بالبنك العربى الأفريقى الدولى
17.12 جنيه للشراء.
17.22 جنيه للبيع.
سعر الدولار ببنك البركة
17.13 جنيه للشراء.
17.23 جنيه للبيع.
ظهر11:58 ص
فجر
03:50
شروق
05:19
ظهر
11:58
عصر
15:36
مغرب
18:36
عشاء
20:06