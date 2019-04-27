» عكاشة: كارثة تنتظر دولة عربية في رمضان

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سوريا

لبنان

الحياة

توفيق عكاشة


أكد الإعلامي توفيق عكاشة، أن مصر تقع وسط حزام من نار، حيث تشتعل الأوضاع في سوريا، وكذلك في عدد من الدول العربية.

وأضاف "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" عبر فضائية "الحياة"، أن الوضع في لبنان سيشتعل خلال شهر رمضان أو بعد عيد الفطر، معلقا: "القادم في الاشتعال لبنان"، حيث سيشتعل الوضع اللبناني بالتزامن مع تشكيل نتنياهو الحكومة الجديدة.

وتابع الإعلامي ، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يقوم بدوره على الساحتين الإقليمية والدولية، لاستعادة مكانة مصر ودورها المحورى كلاعب ومشارك رئيسى فى كافة الملفات والأحداث السياسية.

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