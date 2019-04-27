أديب: هذا الرجل أصيب بـ"غرغرينة فى دماغه"

إيمان هاني
عقب الإعلامي عمرو أديب، على فتوى مفتي ليبيا بشأن تحريمه أداء العمرة والحج في السعودية مرتين، قائلاً: "الرجل أصيب بغرغرينة في دماغه".
وأضاف أديب: "الغرياني يهدف من فتواه أن يحرم السعودية من أي أموال، لافتًا إلى أن السعودية تنفق أكثر مما يأتيها من المعتمرين والحجاج"، مؤكدًا أنه لا أحد يستطع استقبال 3 ملايين حاج ومعتمر وتأمينهم بسهولة".
ولفت أديب إلى أن دخل السعودية الأساسي ليس من الحج والعمرة، مضيفًا أن الإرهابيين أصيبوا بالجنون عقب انهيار قلاعهم في ليبيا.
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