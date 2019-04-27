» جمعت بين زوجين .. و ورطت نجلها .. ثم قتلت زوجها

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سقوط ربة منزل متهمة فى 38 قضية نصب

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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سيدة تقتل زوجها

أقدمت سيدة على ارتكاب عددًا من الجرائم المستمرة وذلك بعد قيامها بالجمع بين زوجين فضلا عن قتل زوجها الأول.

جريمة بشعة دارت أحداثها بشارع فايدة كامل بمنطقة البساتين في جنوب القاهرة، أقدمت فيها ربة منزل ونجلها على خنق زوجها أثناء نومه داخل غرفته حتى فارق الحياة خوفا من افتضاح أمرها بعد زواجها من آخر عرفيا وتهديده لها بإقامة دعوى زنا وجمع بين زوجين، وفرا هاربين إلى أن سقطا في قبضة الأجهزة الأمنية.


بداية الواقعة

وكان المقدم على فيصل رئيس مباحث قسم شرطة البساتين، تلقى بلاغا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوجود متوفى داخل شقة بشارع علي عبد العزيز من فايدة كامل بدائرة القسم.


وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وبالفحص والمعاينة عثروا على جثة "علاء" 56 سنة، مسجاة على السرير، وبها آثار عنف بالرقبة ورجحت المباحث أن تكون الواقعة جنائية، وتم نقل الجثة للمشرحة للعرض على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.


وبسؤال زوجة المتوفي وأولاده، أكدوا أنها حالة وفاته طبيعية، ولا توجد أي خلافات بينهما وليس له أي عداوة مع أحد، وبالعرض على اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية، أمر بتشكيل فريق بحث وتحري لكشف غموض وملابسات الحادث.


تحريات المباحث

وكشفت التحريات الأولية، أن المجنى عليه كان يمر بظروف مالية صعبة في الشهور الأخيرة بعدما فصل من عمله، وأنه كان دائما يتشاجر مع زوجته بسبب الخلافات التي كثرت بينهما لمروره بأزمة مالية.


مشادة كلامية

وأشارت التحريات، إلى أن زوجته "مروة.ا" ربة منزل، تزوجت من آخر وهى على ذمة زوجها دون علمه، لكى تتمكن من الإنفاق على نفسها وأولادها، وبعد مرور فترة علم الزوج بالزواج العرفي، وعند مواجهتها أنكرت ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، هددها فيها زوجها بفضحها وإقامة دعوى قضائيه ضدها بتهمة الزنا والجمع بين زوجين.


وأضافت التحريات، أن الزوجة خشيت من افتضاح أمرها، فاتفقت مع نجلها على قتل زوجها، وفى منتصف الليل دخلت المتهمة ونجلها غرفة المجنى عليه وقامت بخنقه أثناء نومه على السرير حتى فارق الحياة، واتفقا أن يدعيا أن الضحية توفى وفاة طبيعية.


وبتقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما بالتحريات أنكرا في البداية ارتكاب الواقعة وأنه توفى وفاة طبيعية، وبتضييق الخناق عليهما اعترفا بارتكاب الواقعة.


الاعترافات

وأدلت زوجة المجنى عليه باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث وقالت إن الفترة الأخيرة زادت فيها الخلافات بينها وبين زوجها بسبب تعطله عن العمل وأنها بتمر بظروف مالية فاضطرت إلى أن تتزوج من آخر عرفيا دون علمه.


وتابعت المتهمة، أنه في ليلة الواقعة علم زوجها بزواجها من آخر فنشبت بينهما مشادة كلامية هددها بفضح أمرها وإقامة دعوى يتهمها فيها بالزنا والجمع بين زوجين، واختمرت في ذهنها فكرة شيطانية للتخلص منه، فاتفقت مع نجلها التخلص منه أثناء نومه.


وقالت المتهمة، إنها انتظرت حتى دخل زوجها في النوم، ودخلت غرفته وقامت بخنقه أثناء نومه على السرير حتى فارق الحياة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، التي أمرت بحبس المتهمة ونجلها 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بتشريح جثة المجنى عليه، وإرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاة وإرسال تقرير بها، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

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